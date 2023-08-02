Нацбанк наложил штрафы на восемь ломбардов, трех лизингодателей и четырех финансовых компаний за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ оштрафовал 15 поставщиков финансовых услуг
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Кого оштрафовали:
- ПО «Ломбард „Орион-Т“ Безбородов и Менакер» (ЕГРПОУ 19314356);
- ПО «Ломбард „Кредитцентр“ Томчук и компания» (ЕГРПОУ 34974181);
- ПТ Ломбард Оскар" (ЧП «Химчистка «Оскар», ЧП «Быстрое питание «Обжора») (ЕГРПОУ 24413095);
- ПО «Ломбард «УМКВ и компания» (ЕГРПОУ 32312033);
- ПО «Ломбард «9999»
Сиренко Ю. С.и компания» (ЕГРПОУ 37210383);
- ПО «Ломбард Парус» ООО «Глобал Франчайзинг и компания» (ЕГРПОУ 39451311);
- ПТ «Ломбард Копейка ООО «Укр.Концепт-Кар» и ЧП «ИД» (ЕГРПОУ 36739166);
- ПО «Ломбард «Скорая помощь» Линиченко и компания» (ЕГРПОУ 36595232);
- ООО «Адванс-Лизинг» (ЕГРПОУ 36493872);
- ООО «АВГ Лизинг» (ЕГРПОУ 44478775);
- ООО «Сити Лизинг» (ЕГРПОУ 44134203);
- ООО «Веллфин» (ЕГРПОУ 39952398);
- ООО «Деньги 247» (ЕГРПОУ 41803222);
- ООО «Кардсервис» (ЕГРПОУ 39551837);
- ООО «Кредо Солюшнс» (ЕГРПОУ 38150327).
Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 2 августа 2023 года и вступают в силу 3 августа 2023 года.
Источник: Минфин
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