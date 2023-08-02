НБУ оштрафовал 15 поставщиков финансовых услуг

Нацбанк наложил штрафы на восемь ломбардов, трех лизингодателей и четырех финансовых компаний за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.