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2 августа 2023, 19:03 Читати українською

От продажи ОВГЗ в бюджет в этом году привлекли 333 миллиарда — Нацбанк

За январь — июль 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 333 млрд грн в эквиваленте, в целом во время военного положения было привлечено 585 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

За январь — июль 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 333 млрд грн в эквиваленте, в целом во время военного положения было привлечено 585 млрд грн.

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«По данным Депозитария НБУ, в течение семи месяцев 2023 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 227 418,1 млн грн, 2 191,2 млн долл. США и 640,9 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 141 637,3 млн грн, 2 078,1 млн долл. США и 529,8 млн евро», — говорится в сообщении.

Заимствование Министерства финансов

Отмечается, что в течение января — июля 2023 заимствование Минфина на внутреннем долговом рынке достигло 94,3 млрд грн, что превышает выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в июле, на 13,7 млн грн. Как уточняется, роловер вложений в ОВГЗ по итогам 7 месяцев 2023 составляет 132%.

«В июле максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,75% годовых, в долларах США — 4,80% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, в июле не производилось», — отметил НБУ.

По данным Нацбанка, всего с начала полномасштабной войны до 31 июля 2023 года правительством на первичных аукционах было привлечено 379,8 млн грн, $4,1 млн и 1,6 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 354,9 млн грн, $4 ,8 млн и 1,1 млн евро.

У кого самый большой портфель

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован в банках — первичных дилерах.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 августа он составлял:

  • 25 055,5 млн грн или 32,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 июля — 26 090,9 млн грн или 36,8%);
  • 862,0 млн дол. США или 58,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 июля — 822,0 млн долл. США или 52,6%);
  • 80,9 млн евро или 12,9% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 июля — 76,5 млн евро или 12,2%).

«В целом с начала года портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц увеличился почти на 73% — до 59,8 млрд грн в эквиваленте», — отметил регулятор.

Источник: Минфин
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