Крупнейшие банки мира в прошлом году заработали в общей сложности $6 млрд на торговле рублем — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 августа 2023, 18:42 Читати українською

Крупнейшие банки мира в прошлом году заработали в общей сложности $6 млрд на торговле рублем — Bloomberg

В прошлом году крупнейшие банки мира заработали в общей сложности $6 млрд на торговле российской валютой, что примерно втрое больше, чем в 2021 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

В прошлом году крупнейшие банки мира заработали в общей сложности $6 млрд на торговле российской валютой, что примерно втрое больше, чем в 2021 году.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan получили сотни миллионов долларов каждый на торговле рублем.

Когда западные компании и международные инвесторы поспешили оставить россию на фоне вторжения в Украину и широкомасштабных санкций, они отчаянно пытались обменять свои рубли на доллары.

Для валютных трейдеров в таких фирмах, как Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase & Co., это были легкие деньги: они нашли способ скупать доллары по низкой цене, а затем продавать их убегающим клиентам по хорошей наценке, не вступая в конфликт с санкции, говорят источники, непосредственно знакомы с транзакциями.

Чтобы осуществить это фирмы с Уолл-Стрит обратились к кредиторам, которые базируются в странах, которые россия считает «дружественными» и не находятся под санкциями США, в частности, в банки в Казахстане и Армении. По словам источников, эти кредиторы могли покупать доллары непосредственно в российских банках по местному обменному курсу этой страны, который иногда был намного ниже, чем за границей.

«Во время войны деньги обычно зарабатывают две организации — торговцы оружием и банки», — сказал Джейсон Кеннеди, главный исполнительный директор кадровой фирмы Kennedy Group, предоставляющей финансовые услуги.

По словам Кеннеди, трейдеры, торгующие рублем на Уолл-стрит, вероятно, удвоили свои годовые бонусы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами