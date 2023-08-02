Крупнейшие банки мира в прошлом году заработали в общей сложности $6 млрд на торговле рублем — Bloomberg

В прошлом году крупнейшие банки мира заработали в общей сложности $6 млрд на торговле российской валютой, что примерно втрое больше, чем в 2021 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg .

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Что известно

Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan получили сотни миллионов долларов каждый на торговле рублем.

Когда западные компании и международные инвесторы поспешили оставить россию на фоне вторжения в Украину и широкомасштабных санкций, они отчаянно пытались обменять свои рубли на доллары.

Для валютных трейдеров в таких фирмах, как Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase & Co., это были легкие деньги: они нашли способ скупать доллары по низкой цене, а затем продавать их убегающим клиентам по хорошей наценке, не вступая в конфликт с санкции, говорят источники, непосредственно знакомы с транзакциями.

Чтобы осуществить это фирмы с Уолл-Стрит обратились к кредиторам, которые базируются в странах, которые россия считает «дружественными» и не находятся под санкциями США, в частности, в банки в Казахстане и Армении. По словам источников, эти кредиторы могли покупать доллары непосредственно в российских банках по местному обменному курсу этой страны, который иногда был намного ниже, чем за границей.

«Во время войны деньги обычно зарабатывают две организации — торговцы оружием и банки», — сказал Джейсон Кеннеди, главный исполнительный директор кадровой фирмы Kennedy Group, предоставляющей финансовые услуги.

По словам Кеннеди, трейдеры, торгующие рублем на Уолл-стрит, вероятно, удвоили свои годовые бонусы.