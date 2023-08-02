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2 августа 2023, 18:16 Читати українською

В Венгрии отменено ограничение цен. Некоторые продукты за ночь значительно подорожали

Правительство Венгрии со вторника, 1 августа, отменило ценовые ограничения на основные пищевые продукты, действовавшие полтора года. После этого цены на некоторые товары за одну ночь выросли на десятки процентов, пишет Лига со ссылкой на Telex.

Правительство Венгрии со вторника, 1 августа, отменило ценовые ограничения на основные пищевые продукты, действовавшие полтора года.

Ценовые скачки

Журналисты указывают, что это не правило — в некоторых магазинах цены на отдельные продукты оказались даже ниже, чем раньше.

О решении упразднить ценовые ограничения на пищевые продукты стало известно в июне. На такой шаг правительство пошло после замедления инфляции, хотя страна до сих пор является региональным лидером по темпам роста цен — они там выше, чем в Украине.

В рамках борьбы с инфляцией правительство также обязало магазины еженедельно продавать несколько товаров со скидками в 15%.

С июня это требование охватывало товары в 20 категориях (тогда скидка составляла 10%), а с августа к ним добавились продукты, на которые ранее распространялись ценовые ограничения. Вне акционного предложения их запрещено продавать дороже закупочной стоимости.

Также в Венгрии с июля действует система онлайн-мониторинга цен, призванная повысить конкуренцию на рынке и, тем самым, снизить цены на продукты.

Напомним

В феврале 2022 года правительство Виктора Орбана заморозило цены на шесть основных продуктов. Тогда под ценовые ограничения попали сахар, мука, подсолнечное масло, куриная грудка, свиная ножка и молоко. Позже в этот список добавились яйца и картофель.

В Венгрии также ограничивали цены на горючее, но в начале декабря 2022 г. от этого отказались по требованию нефтегазовой компании MOL.

Правительство Орбана рассчитывает, что к концу года инфляция в стране снизится до однознакового уровня. По последним данным, в июне она составила 20,1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
2 августа 2023, 18:24
#
Уряд Орбана розраховує, що до кінця року інфляції в країні знизиться до однознакового рівня. За останніми даними, у червні вона становила 20,1%.

Черговий урок економіки від бандитів та фашистів
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0
theNinja
theNinja
2 августа 2023, 18:26
#
Пусть скажут вообще спасибо, что до сих пор в ЕС с такой «независимой» политикой
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