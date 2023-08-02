В Венгрии отменено ограничение цен. Некоторые продукты за ночь значительно подорожали

Правительство Венгрии со вторника, 1 августа, отменило ценовые ограничения на основные пищевые продукты, действовавшие полтора года. После этого цены на некоторые товары за одну ночь выросли на десятки процентов, пишет Лига со ссылкой на Telex .

Ценовые скачки

Журналисты указывают, что это не правило — в некоторых магазинах цены на отдельные продукты оказались даже ниже, чем раньше.

О решении упразднить ценовые ограничения на пищевые продукты стало известно в июне. На такой шаг правительство пошло после замедления инфляции, хотя страна до сих пор является региональным лидером по темпам роста цен — они там выше, чем в Украине.

В рамках борьбы с инфляцией правительство также обязало магазины еженедельно продавать несколько товаров со скидками в 15%.

С июня это требование охватывало товары в 20 категориях (тогда скидка составляла 10%), а с августа к ним добавились продукты, на которые ранее распространялись ценовые ограничения. Вне акционного предложения их запрещено продавать дороже закупочной стоимости.

Также в Венгрии с июля действует система онлайн-мониторинга цен, призванная повысить конкуренцию на рынке и, тем самым, снизить цены на продукты.

Напомним

В феврале 2022 года правительство Виктора Орбана заморозило цены на шесть основных продуктов. Тогда под ценовые ограничения попали сахар, мука, подсолнечное масло, куриная грудка, свиная ножка и молоко. Позже в этот список добавились яйца и картофель.

В Венгрии также ограничивали цены на горючее, но в начале декабря 2022 г. от этого отказались по требованию нефтегазовой компании MOL.

Правительство Орбана рассчитывает, что к концу года инфляция в стране снизится до однознакового уровня. По последним данным, в июне она составила 20,1%.