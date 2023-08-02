Курс валют на вечер 2 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валюта Открытие 2 августа Закрытие 2 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,19/40,59 40,05/40,45 14/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,95−37,50 грн. Евро покупают за 40,85 грн., а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,48, евро — 41,30−41,50 грн.

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