Государственный Укрэксимбанк присоединился к программе «єОселя».

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«Новый банк-партнер — Укрэксимбанк будет предоставлять кредиты заемщикам с первым взносом от 20% сроком до 20 лет по процентной ставке 3% и 7% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее соглашение Укрэксимбанк и Укрфинжитло заключили 1 августа.

Банки-партнеры

Теперь в программе принимают участие 6 банков-партнеров: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank и Укрэксимбанк.

Присоединение еще одного банка к списку партнеров расширяет возможности для заемщиков, желающих приобрести жилье или улучшить жилищные условия.

Напомним

1 августа стартовал новый этап программы доступной ипотеки на жилье «єОселя», когда помимо льготной ипотеки под 3% для выбранных категорий также появляется ипотека под 7% для всех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.