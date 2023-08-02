Крупнейший банк Италии закроет представительство в Москве

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo решила закрыть свое представительство в Москве. Об этом представитель банка сообщил Reuters .

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Что известно

Как отмечается, крупнейший банк Италии до сих пор не смог получить разрешение для полного выхода из россии из-за введенных местными властями ограничений на продажу активов.

Следовательно, закрытие представительства не повлияло на местный бизнес банка, над сокращением которого Intesa продолжает работать, отметил представитель банка.

В комментарии итальянской ежедневной газете Il Messaggero представитель банка уточнил, что представительство Intesa Sanpaolo будет закрыто в течение нескольких месяцев. Газета назвала этот шаг «очень символичным и историческим», отметив, что президент Intesa Russia Антонио Фаллико был самым влиятельным итальянским банкиром в России, куда он прибыл в 1970-х годах.

В России итальянской группе Intesa Sanpaolo принадлежит небольшой местный банк «Интеза», который к началу полномасштабного вторжения России в Украину имел штат из около 900 человек и обслуживал только корпоративных клиентов через 27 отделений.

По состоянию на 30 июня у Интеза оставалось лишь 100 млн евро выданных российским клиентам кредитов, что на 66% меньше, чем в прошлом году. Трансграничные кредиты составили 0,7 миллиарда евро без учета списаний и экспортных кредитных гарантий, что на 77% меньше года назад.

Несмотря на то, что трансграничные российские кредиты «Интеза» в большинстве своем все еще работают, банк классифицировал их как «Этап 2», что указывает на высокий риск обесценения.

Итальянская Intesa Sanpaolo является крупнейшей банковской группой Италии. В Украине ей принадлежит Правэкс банк.