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2 августа 2023, 9:50 Читати українською

Fitch понизило кредитный рейтинг США, а Apple сообщит о самом большом падении доходов с 2016 года: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Фондовые индексы США завершили вторник разнонаправленно

S&P 500 снизился на 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,4%, а индекс Dow Jones вырос на 0,2%.

Во вторник инвесторы внимательно следили за публикацией новых квартальных финансовых отчетов американских компаний, а также прогнозов на 2023 год. Некоторые фирмы, в частности Caterpillar и Pfizer, предупредили о возможном замедлении роста своего бизнеса в этом году.

Между тем, американских рынок труда продолжает демонстрировать признаки охлаждения. По данным Министерства труда США, количество открытых вакансий в стране упало до самого низкого уровня более чем за два года.

Fitch понизило кредитный рейтинг США

Во вторник Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с «AAA» до «AA+».

В американском рейтинговом агентстве такое решение аргументировали возможным ухудшением финансового положения США в течение следующих трех лет, а также неоднократными переговорами о потолке госдолга, которые ставят под угрозу способность правительства оплачивать свои счета.

Fitch — второе агентство, которое понизило кредитный рейтинг США на одну ступень ниже наивысшей оценки. Ранее, в 2011 году S&P Global Ratings понижало кредитный рейтинг США после очередных спорных дискуссий в американском правительстве по вопросу поднятия потолка госдолга.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что «категорически» не согласна с решением Fitch, заявив, что рейтинговое агентство использует устаревшие данные.

Ранее, в мае этого года, эксперты из Moody's Analytics предупреждали, что понижение кредитного рейтинга США может привести к понижению рейтингов долга многих американских компаний.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня примерно 2%, японский Nikkei упал на 2,3%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,8%, сингапурский STI сократился на 1,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 1% и 2,2% соответственно.

Все из-за понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch.

Apple может сообщить о самом большом падении доходов с 2016 года

По прогнозам Refinitiv, самая дорогая компания в мире, вероятно, сообщит о падении общей выручки на 1,6% во втором квартале 2023 года, что является самым резким падением квартальных доходов для Apple за последние семь лет.

По данным Refinitiv, продажи Mac и iPad во втором квартале 2023 года упадут на 10,6% и 11,2% соответственно.

Кроме того, по оценкам опрошенных Visible Alpha аналитиков, продажи iPhone в прошлом квартале снизятся более чем на 2% по сравнению с ростом почти на 3% годом ранее и ростом на 1,5% в первом квартале 2023 года.

Между тем акции Apple выросли более чем на 50% в этом году, по сравнению с ростом почти на 37% высокотехнологичного индекса Nasdaq.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
2 августа 2023, 10:16
#
У вівторок Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг США з AAA до AAA.

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