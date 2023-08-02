‚В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 247230 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов и 15 БПЛА. Потери врага за 1 августа
Потери врага
- личного состава — около 247230 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4217 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 8213 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4866 (+27) ед,
- РСЗО — 700 (+1) ед,
- средства ПВО — 463 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4042 (+15),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7349 (+25) ед,
- специальная техника — 718 (+0).
Источник: Минфин
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