Бюджетный комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,5 миллиарда на восстановление

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На что выделят средства

Средства будут выделены на реализацию 44 проектов, среди которых 24 — восстановление жилых домов, 10 — образовательных учреждений, 3 — медучреждений. Планируется построить с нуля 4 объекта, реконструировать 5 и произвести капитальный ремонт 35 объектов.

Средства будут направлены в Киевскую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Херсонскую области.