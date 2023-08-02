Комитет Верховной Рады по бюджету согласовал выделение из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии дополнительных 3,5 млрд грн Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа, передает Интерфакс-Украина.
Бюджетный комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,5 миллиарда на восстановление
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На что выделят средства
Средства будут выделены на реализацию 44 проектов, среди которых 24 — восстановление жилых домов, 10 — образовательных учреждений, 3 — медучреждений. Планируется построить с нуля 4 объекта, реконструировать 5 и произвести капитальный ремонт 35 объектов.
Средства будут направлены в Киевскую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Херсонскую области.
По словам Пидласой, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже распределено 27,7 млрд грн на восстановление объектов. Нераспределенный объем средств фонда составляет 34,2 млрд. грн.
Напомним
Ранее Кабинет Министров Украины утвердил выделение из Фонда ликвидации 6,6 млрд грн на реализацию 157 проектов в восьми областях.
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