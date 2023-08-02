Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $34 миллиарда

Лидером по приросту капитала стал основатель Лукойла Вагит Алекперов. С начала года его состояние выросло на $5,91 млрд — до $21,3 млрд.

Самые большие потери в российском списке понес сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Его состояние сократилось на $525 млн, до $8,47 млрд.

Всего в список миллиардеров Bloomberg в начале августа 2023 года вошли 25 россиян. По оценкам агентства, их общее состояние на 1 августа достигало $309,3 млрд. Для сравнения, по итогам первого года совокупный прирост составил $16,5 млрд.

Самым богатым среди россиян Bloomberg назвал основного акционера «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние с начала года выросло на $1,23 млрд, до $29,8 млрд.