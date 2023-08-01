Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 3,15 миллиарда

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Продажа активов

«В течение текущей недели (31 июля — 4 августа 2023 года) запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 3154,6 млн грн. Из них на сумму 2 702,0 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 385,1 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 11,9 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться со стартовой ценой 55,6 млн грн.