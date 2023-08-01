Курс валют на вечер 1 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 1 августа Закрытие 1 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,21/40,60 40,12/40,52 9/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,55 грн. Евро покупают за 40,95 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,40, евро — 41,25−41,50 грн.

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