К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 1 августа
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Закрытие 1 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,21/40,60
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40,12/40,52
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9/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,55 грн. Евро покупают за 40,95 грн, а продают за 41,65 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,40, евро — 41,25−41,50 грн.
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Источник: Минфин
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