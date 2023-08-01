В «Дие» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное жилье: как подать

С 1 августа, владельцы жилья, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут подать заявление на получение компенсации. Об этом сообщил министр обновления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Подать заявку можно через приложение «Дия».

Претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье смогут единоличные собственники жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля и не подлежит восстановлению. Разрушенное жилье должно быть размещено на территориях контролируемых Украиной.

Однако уже нарабатывается и отдельный механизм, который позволит украинцам, жилье которых находится на временно оккупированной территории, также получать компенсацию.

«Никого не оставим в беде, но нужно время, чтобы подготовить эффективный процесс», — отметил вице-премьер.

Как подать заявку на компенсацию

Прежде всего, нужно подать в «Дию» информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе, если такое еще не было подано. После этого нужно напрямую подать через «Дию» заявление на получение компенсации.

По аналогии с компенсацией за поврежденное имущество заявления будут рассматривать комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Они и будут принимать решение о назначении или не назначении компенсации.

«Алгоритм максимально цифровизирован и уже успешно отработан в рамках программы „єВідновлення“. Поэтому рассчитываем, что процесс рассмотрения заявлений, обследования жилья и принятия решения о предоставлении компенсации будет значительно быстрее и эффективнее. Мы, со стороны Министерства, предоставим всю необходимую консультационную и техническую поддержку» общинам", — отметил Александр Кубраков.

В какой форме будет предоставляться компенсация

Компенсация будет предоставлена в форме электронного жилищного сертификата. Его можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках. Не ограничивали в выборе места нового дома — граждане смогут выбрать жилье в любом уголке Украины.