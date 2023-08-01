В Украине отменили ограничения по количеству попыток сдать экзамен по ПДД

В Украине отменены ограничения по количеству попыток сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Под действие новых правил подпадают и те кандидаты на водительские права, которые имели неудачные попытки сдать экзамены до 1 августа 2023 года. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Подробности

Теперь в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке кандидат имеет:

Неограниченное количество попыток по сдаче теоретического экзамена.

Неограниченное количество попыток за два года со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешного сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического — два года.

Также обновлено экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.