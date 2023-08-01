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1 августа 2023, 15:46 Читати українською

Украинский Megogo планирует IPO на биржу Nasdaq — СМИ

TT-сервис Megogo готовится к выходу на американскую технологическую биржу Nasdaq. Об этом в интервью Forbes рассказал соучредитель и совладелец компании Фёдор Дроздовский.

TT-сервис Megogo готовится к выходу на американскую технологическую биржу Nasdaq.
Фото: mind.ua

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Что известно

Megogo должен был выйти на IPO еще летом 2022 года, говорит Дроздовский. Стриминг начал готовиться к выходу на биржу с 2019—2020 года, а в 2021 имел уже всю отчетность.

«Мы почти сделали стандарт (PCAOB), который использует американская биржа. У нас был план, согласно которому к нам прилетает специалист из Индии (который работал с американской биржей) и будет проводить этот аудит» — рассказал он. Компания была готова на 95%.

По словам Дроздовского, к началу полномасштабной войны в ходе подготовки на IPO Megogo оценивали в $800−900 млн.

«Мы планируем идти в сторону IPO. Поэтому сейчас готовим данные к публичности», — рассказал совладелец сервиса по возобновлению планов выхода на технологическую биржу США Nasdaq.

Дроздовский объяснил, зачем компании IPO. «Это доступ к значительно более дешевому капиталу, ликвидности, М&А и быстрому масштабированию», — говорит он.

По мнению соучредителя сервиса, Megogo создал свой продукт, который можно масштабировать в мир и развертывать платформу на другие страны, делать локализацию.

К тому же, Megogo планирует инвестраунд от частных инвесторов на $20−30 млн. Деньги нужны на экспансию для 10−12 стран.

«На один рынок для старта полноценного функционирования Megogo примерно нужно $2 млн», — рассказал Дроздовский.

Источник: Минфин
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