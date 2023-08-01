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1 августа 2023, 15:23 Читати українською

Prozorro разработало процедуру закупок по правилам Всемирного банка

Закупки за средства международных организаций, которые, в частности, будут финансировать восстановление Украины, теперь смогут проходить в Prozorro. 1 августа ее представят ключевым международным донорам. Об этом говорится в сообщении Prozorro.

Закупки за средства международных организаций, которые, в частности, будут финансировать восстановление Украины, теперь смогут проходить в Prozorro. 1 августа ее представят ключевым международным донорам.

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Что известно

Новая процедура будет сочетать ключевой принцип украинской электронной системы «все видят все» с возможностью гибко настроить закупки в соответствии с требованиями конкретного донора.

«На 7 год своей работы система Prozorro выходит на новый уровень, ведь теперь ее можно будет широко использовать и для закупок за средства международных доноров. И это будет играть важную роль при восстановлении Украины», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

В декабре 2022 года Всемирный банк рекомендовал использовать систему Prozorro для всех закупок для восстановления и предоставил рекомендации по адаптации системы под правила World Bank. Все они были учтены в новой процедуре.

Кроме того, чтобы новым функционалом могли использовать и другие международные организации, Prozorro предусмотрели возможность задать правила донорской процедуры по принципу «конструктора».

Следовательно, закупочная организация сможет определить правила процедуры закупки в соответствии с требованиями любого донора, а именно: с определенной ожидаемой стоимостью или без, с аукционом или без него, с возможностью принимать предложения в разных валютах и выбирать победителя не только по ценовым, но и за другим критериям.

Всего за 7 лет в системе Prozorro прошли почти 2 миллиона конкурентных торгов, в которых приняли участие 150 тысяч предпринимателей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 августа 2023, 16:20
#
Вот как бывает интересно. Когда оазрабатывали, известные персонажи, «прозоро», разработчики этой системы говорили что основные качества этой системы — прозрачность и полная независимость. И вот через восемь лет оказывается —
рекомендации по адаптации системы под правила World Bank. Все они были учтены в новой процедуре…
А где можно подробней ознакомиться с этой «процедурой» и где это «независимость»?
Значит «рехформаторы» нас опять обманули???
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0
AlSaher
AlSaher
1 августа 2023, 16:52
#
Якби конкурс ще був чесний взагалі не було б ціни.
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