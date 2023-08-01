Закупки за средства международных организаций, которые, в частности, будут финансировать восстановление Украины, теперь смогут проходить в Prozorro. 1 августа ее представят ключевым международным донорам. Об этом говорится в сообщении Prozorro.
Prozorro разработало процедуру закупок по правилам Всемирного банка
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Что известно
Новая процедура будет сочетать ключевой принцип украинской электронной системы «все видят все» с возможностью гибко настроить закупки в соответствии с требованиями конкретного донора.
«На 7 год своей работы система Prozorro выходит на новый уровень, ведь теперь ее можно будет широко использовать и для закупок за средства международных доноров. И это будет играть важную роль при восстановлении Украины», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
В декабре 2022 года Всемирный банк рекомендовал использовать систему Prozorro для всех закупок для восстановления и предоставил рекомендации по адаптации системы под правила World Bank. Все они были учтены в новой процедуре.
Кроме того, чтобы новым функционалом могли использовать и другие международные организации, Prozorro предусмотрели возможность задать правила донорской процедуры по принципу «конструктора».
Следовательно, закупочная организация сможет определить правила процедуры закупки в соответствии с требованиями любого донора, а именно: с определенной ожидаемой стоимостью или без, с аукционом или без него, с возможностью принимать предложения в разных валютах и выбирать победителя не только по ценовым, но и за другим критериям.
Всего за 7 лет в системе Prozorro прошли почти 2 миллиона конкурентных торгов, в которых приняли участие 150 тысяч предпринимателей.
Комментарии - 2
рекомендации по адаптации системы под правила World Bank. Все они были учтены в новой процедуре…
А где можно подробней ознакомиться с этой «процедурой» и где это «независимость»?
Значит «рехформаторы» нас опять обманули???