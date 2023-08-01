«єОселя» стала доступной для большинства населения: как оформить кредит

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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С 1 августа вступили в силу принятые Правительством изменения в Постановление КМУ № 856 «Некоторые вопросы обеспечения частным акционерным обществом „Укрфинжитло“ доступного ипотечного кредитования граждан Украины».

Теперь получить кредит на жилье под 7% могут:

украинцы, не имеющие собственного жилья, или оно меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи;

ветераны и члены их семей;

участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших ветеранов и Защитников и Защитниц Украины;

ВПЛ.

Фиксированная годовая ставка по ипотеке в гривне составит 7%, первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет.

По программе «єОселя» можно приобрести квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Благодаря принятым изменениям теперь взять ипотеку можно и в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях — на территориях, не состоящих в оккупации и на которых не ведутся активные боевые действия.

Заявки на участие в программе «єОселя» принимаются на портале и в «Дии».

«єОселя» уже оказалось очень популярной. То, что украинцы во время войны не боятся покупать собственное жилье в кредит, — лучший признак того, что люди верят в нашу победу. Не просто верят, а знают, что она наступит", — резюмировала Свириденко.