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1 августа 2023, 14:07 Читати українською

«єОселя» стала доступной для большинства населения: как оформить кредит

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев.

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Подробности

С 1 августа вступили в силу принятые Правительством изменения в Постановление КМУ № 856 «Некоторые вопросы обеспечения частным акционерным обществом „Укрфинжитло“ доступного ипотечного кредитования граждан Украины».

Теперь получить кредит на жилье под 7% могут:

  • украинцы, не имеющие собственного жилья, или оно меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи;
  • ветераны и члены их семей;
  • участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших ветеранов и Защитников и Защитниц Украины;
  • ВПЛ.

Фиксированная годовая ставка по ипотеке в гривне составит 7%, первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет.

По программе «єОселя» можно приобрести квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Благодаря принятым изменениям теперь взять ипотеку можно и в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях — на территориях, не состоящих в оккупации и на которых не ведутся активные боевые действия.

Заявки на участие в программе «єОселя» принимаются на портале и в «Дии».

«єОселя» уже оказалось очень популярной. То, что украинцы во время войны не боятся покупать собственное жилье в кредит, — лучший признак того, что люди верят в нашу победу. Не просто верят, а знают, что она наступит", — резюмировала Свириденко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
1 августа 2023, 16:26
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Очередной схематоз для своих. А мы как жили с родителями так и будем жить. Единственное что наш человек может себе купить так это палатку у реки и то перемещаться придётся. За границей это действительно работает, а у нас как всегда. Поэтому все и бегут из страны и дальше будут бежать. Новый лозунг: Нас 20 миллионов. Докохалися що прокохали всю країну.
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