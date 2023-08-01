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1 августа 2023, 14:52 Читати українською

Тарифы на э/э и отмену налоговых льгот: Бизнес ухудшил ожидания своей деятельности

В июле, после трех месяцев положительных ожиданий, бизнес сдержанно оценил
результаты деятельности своих предприятий в перспективе. Индекс ожиданий
деловой активности (ИОДА) снизился до 48.8 (в июне — 50.8). Об этом идет речь в опросе предприятий НБУ.

В июле, после трех месяцев положительных ожиданий, бизнес сдержанно оценилрезультаты деятельности своих предприятий в перспективе.

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Причина снижения ожиданий

Пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии, возврат на довоенное налогообложение цен на горючее, остановку «зернового коридора», усиление обстрелов инфраструктурных объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров неблагоприятно повлияли на ожидания респондентов.

Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года. В июле 2023 года ИОДА снизился ниже нейтрального уровня (50 пунктов) до 48.8 по сравнению с 50.8 в июне.

Предприятия промышленности после четырех месяцев оптимистических оценок ожидают ухудшения своих экономических результатов: секторальный индекс в июле составил 48.2 по сравнению с 51.0 в июне.

Предприятия строительства третий месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению деятельности в строительстве дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов, а также сезонному фактору: секторальный индекс в июле составил 51.3 (в июне — 58.6).

Предприятия торговли пятый месяц положительно оценили результаты своей деятельности благодаря насыщению рынка товарами и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс в июле составил 51.6 по сравнению с 52.5 в июне.

Предприятия сферы услуг сохранили самые сдержанные оценки своих экономических перспектив среди других секторов экономики, учитывая блокировку «зернового коридора», рост цен на горючее и снижение спроса из-за слабой платежеспособности населения: секторальный индекс составил 47.3 по сравнению с 48.9 в июне. Впервые с апреля этого года респонденты были негативно настроены по объему предоставленных услуг.

Большинство опрошенных респондентов настроены на повышение цен на собственную продукцию и услуги в результате роста закупочных цен.

Оценки по занятости сдержанны. Увеличения персонала ожидают только предприятия торговли. Руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозируют уменьшение численности работников.

Методика проведения

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 июля 2023 года. В опросе приняло участие 490 предприятий. В числе опрошенных предприятий 44.9% — компании промышленности, 28.2% — сферы услуг, 22.2% — торговли, 4.7% — строительства; 33.7% респондентов — крупные предприятия, 29.0% — средние, 37.3% — малые.

31.8% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.0% — только экспортные операции, 16.7% — только импортные операции, 42.4% — не совершают внешние экономические операции.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Источник: Минфин
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