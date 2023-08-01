Авторынок в Украине: спрос на новые легковые авто в июле снизился

В июле в Украине зарегистрировали более 5,3 тысячи новых легковых автомобилей — количество регистраций снизилось на 5% по сравнению с июнем, но на 45% выросло по сравнению с июлем 2022 года. Об этом Укравтопром.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В ассоциации отмечают, что от показателя довоенного июля 2021 платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.

Лидерская тройка среди марок не меняется третий месяц подряд, она выглядит так:

Toyota — 883 новых регистраций;

Renault — 564;

Volkswagen — 525.

Также в топ-5 месяца попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).

«Титул бестселлера украинского рынка новых легковушек сохраняет за собой компактный кроссовер RENAULT Duster, который в июле избрали 552 покупателя», — добавили исследователи.

Всего за первое полугодие в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 г.