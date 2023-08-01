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1 августа 2023, 14:14 Читати українською

Авторынок в Украине: спрос на новые легковые авто в июле снизился

В июле в Украине зарегистрировали более 5,3 тысячи новых легковых автомобилей — количество регистраций снизилось на 5% по сравнению с июнем, но на 45% выросло по сравнению с июлем 2022 года. Об этом Укравтопром.

В июле в Украине зарегистрировали более 5,3 тысячи новых легковых автомобилей — количество регистраций снизилось на 5% по сравнению с июнем, но на 45% выросло по сравнению с июлем 2022 года.
Фото: depositphotos

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В ассоциации отмечают, что от показателя довоенного июля 2021 платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.

Лидерская тройка среди марок не меняется третий месяц подряд, она выглядит так:

  • Toyota — 883 новых регистраций;
  • Renault — 564;
  • Volkswagen — 525.

Также в топ-5 месяца попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).

«Титул бестселлера украинского рынка новых легковушек сохраняет за собой компактный кроссовер RENAULT Duster, который в июле избрали 552 покупателя», — добавили исследователи.

Всего за первое полугодие в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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