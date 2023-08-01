Кабинет министров отсрочил нововведения о назначении помощи ВПЛ на семью до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кабмин отсрочил нововведения о помощи ВПЛ
Что известно
Отмечается, что в середине июля правительство изменило правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
В частности, согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.
«Эти нововведения должны вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, впервые обращающихся за помощью. Но правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним
11 июля правительство уточнило условия выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, которые должны были заработать 1 августа.
Для всех переселенцев, получавших помощь по состоянию на конец июля, автоматически продлили выплату пособия еще на шесть месяцев до конца января 2024 года.
Впрочем, выплаты не будут получать те ВПЛ, которые находятся за границей более 30 дней без обоснованных причин, а также вернувшиеся к заброшенному месту жительства.
Также с 1 сентября должны прекратиться выплаты тем переселенцам, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.
Комментарии - 1
В Діє немає родинних звʼязків — як делегувати повноваження іншому?
В принципі не існує можливості перевірити наявність депозитів на суму більше 100 тис: по перше це порушує закон, по друге після змін закону треба розробити процедуру отримання такої інформації без збирання даних з банків, та ще й щоб це працювало автоматично.
Норма про автомобіль мабуть найлегша у реалізації, але й тут треба доробити законодавство, потім додати процедуру отримання цієї інформації з реєстрів.