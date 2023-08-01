Приватбанк принудительно закрыл счета почти 39 тысячам ФОПам и объяснил причину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 августа 2023, 11:32 Читати українською

Приватбанк принудительно закрыл счета почти 39 тысячам ФОПам и объяснил причину

С начала 2022 года по апрель 2023-го Приватбанк принудительно (по своей инициативе) закрыл счета 38,9 тыс. физлиц-предпринимателей (ФОП — укр.). Об этом «Минфину» сообщил член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

С начала 2022 года по апрель 2023-го Приватбанк принудительно (по своей инициативе) закрыл счета 38,9 тыс. физлиц-предпринимателей (ФОП — укр.).

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина

Он объяснил действия госбанка требованиями финансового мониторинга, а также неработающими счетами.

«Приватбанк закрывает счета и по своей инициативе — как по клиентам, имеющим неактивные счета в течение длительного времени (от 3-х лет), так и по клиентам, имеющим деятельность, не соответствующую требованиям финансового мониторинга. Всего в 2022 году клиентов всех таких категорий было 30,6 тысяч, а в первом квартале 2023 года — 8,3 тысячи», — сказал Заиграев.

А еще уточнил, что по собственной инициативе в Приватбанке закрыло счета 78,3 тыс. ФОПов:

  • • 2022 год — 48,4 тыс.;
  • • первое полугодие 2023-го — 29,9 тыс.

Бизнес сам закрывал свои счета и покидал госбанк. Впрочем, даже после этого Приватбанк остается лидером по числу обслуживаемых предпринимателей.

Он предоставил «Минфину» такую динамику по числу обслуживаемых ФОПов:

  • 1 января 2022 года — 877,6 тыс.;
  • 1 января 2023 года — 922,6 тыс.;
  • 1 июля 2023 года — 962,2 тыс.
Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
1 августа 2023, 11:40
#
У меня на счету 500 грн, счет не работает эже 5 лет, я пытаюсь закрыть месяц, фигвам
+
+15
nitrolog
nitrolog
1 августа 2023, 11:49
#
Так вже вийшло що потрібно було мені якось відкрити рахунок саме в приваті, зробив свої справи, на рахунку 0, через додаток закрив його і все, не знаю чому у вас проблеми))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают antey718, FenixUA и 92 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами