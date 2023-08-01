Приватбанк принудительно закрыл счета почти 39 тысячам ФОПам и объяснил причину

С начала 2022 года по апрель 2023-го Приватбанк принудительно (по своей инициативе) закрыл счета 38,9 тыс. физлиц-предпринимателей (ФОП — укр.). Об этом «Минфину» сообщил член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

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Причина

Он объяснил действия госбанка требованиями финансового мониторинга, а также неработающими счетами.

«Приватбанк закрывает счета и по своей инициативе — как по клиентам, имеющим неактивные счета в течение длительного времени (от 3-х лет), так и по клиентам, имеющим деятельность, не соответствующую требованиям финансового мониторинга. Всего в 2022 году клиентов всех таких категорий было 30,6 тысяч, а в первом квартале 2023 года — 8,3 тысячи», — сказал Заиграев.

А еще уточнил, что по собственной инициативе в Приватбанке закрыло счета 78,3 тыс. ФОПов:

• 2022 год — 48,4 тыс.;

• первое полугодие 2023-го — 29,9 тыс.

Бизнес сам закрывал свои счета и покидал госбанк. Впрочем, даже после этого Приватбанк остается лидером по числу обслуживаемых предпринимателей.

Он предоставил «Минфину» такую динамику по числу обслуживаемых ФОПов: