Индия компенсирует замедление экономики Китая, а цены на золото снова растут: что нужно знать утром

Американские индексы выросли в понедельник

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq прибавили 0,2%, а индекс Dow Jones увеличился на 0,3%.

Сильные макроэкономические данные и квартальные финансовые отчеты компаний, которые преимущественно оказались лучше ожиданий, поддерживают позитивный настрой на фондовом рынке США в последнее время.

На этой неделе инвесторы продолжат внимательно следить за новой порцией отчетов крупных американских компаний. Среди самых интересных: Amazon, Apple, Pfizer, Starbucks и Uber.

Между тем, по данным FactSet, более половины компаний из индекса S&P 500 уже сообщили о своих квартальных финансовых результатах, причем 80% из них отчитались лучше ожиданий.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,2%, японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли 0,1% и 0,4% соответственно, а сингапурский STI практически не изменился.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой, поскольку промышленная активность в Китае демонстрирует признаки замедления.

Индия компенсирует замедление экономического роста Китая

По прогнозам ANZ, Индия позволит нивелировать замедление роста экономики Китая, которое наносит ущерб мировому спросу на сырьевые товары.

Пока Китай сокращает объем потребления энергоресурсов, спрос Индии на сырьевые товары должен быстро расти благодаря росту населения, урбанизации, расширению производства и экспорта, а также наращиванию инфраструктурных расходов, замечают авторы исследования.

В ANZ ожидают, что годовой спрос Индии на нефть, уголь, газ, медь, алюминий и сталь, вырастет в совокупности более чем на 5% до 2030. При этом, спрос Китая к следующему десятилетию на эти же товары снизится на 1−3%, что будет сопровождаться прогнозируемым замедлением среднегодовых темпов роста ВВП страны до 3,5%.

Цены на золото достигли максимумов с начала лета

Спотовая цена золота с начала июля выросла на 2,6% до 1970,5 доллара за унцию, закрывшись вчера на самом высоком уровне с мая и показав лучший месяц с марта этого года.

Поддержку ценам на золото оказывает ослабление американского доллара, а также ожидания участников рынка, что цикл повышения процентных ставок центральными банками развитых стран подходит к концу.

Последние данные из США, свидетельствующие о признаках замедления инфляции в стране, усилили надежды на то, что Федеральная резервная система, вероятно, больше не будет повышать ставки.

Между тем, индекс доллара показал снижение второй месяц подряд, что сделало золото более привлекательным активом.