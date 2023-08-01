С сегодняшнего дня почти 55 тысяч бизнесов теряют налоговую льготу — Опендатабот

С 1 августа около 55 тысяч бизнесов теряют налоговую льготу. Об этом сообщает Опендатабот.

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Налоговая льгота

В конце июня Верховная Рада приняла законопроект № 8401 об отмене налоговых льгот для бизнеса. Данная норма вступает в силу с 1 августа 2023 г.

Опендатабот проверил и обнаружил, что 54896 украинских компаний до последнего оставались на льготном налогообложении. По сравнению с предыдущим периодом их количество сократилось на менее 2 тысяч бизнесов.

Среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 две до последнего оставались на льготном налогообложении: это ООО «Фора» и ООО «Выгодная покупка» (мультимаркет «Аврора»).

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По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на начало мая общее количество компаний, пользовавшихся особенностями налогообложения, составляло 56 542 бизнеса. В период, когда Верховная Рада принимала закон об отмене налоговых льгот, их количество существенно не изменилось: на последний день июля Опендатабот насчитал 54 896 бизнесов.

С сегодняшнего дня, после вступления законопроекта № 8401 в действие, налоговая льгота будет прекращена, а компании и ФОП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.

Напомним

После начала полномасштабной войны в апреле 2022 г. государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда возможностью воспользовались более 185 тысяч компаний и 40 тысяч ФОП.