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1 августа 2023, 9:46 Читати українською

С сегодняшнего дня почти 55 тысяч бизнесов теряют налоговую льготу — Опендатабот

С 1 августа около 55 тысяч бизнесов теряют налоговую льготу. Об этом сообщает Опендатабот.

С 1 августа около 55 тысяч бизнесов теряют налоговую льготу.
Фото: zn.ua

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Налоговая льгота

В конце июня Верховная Рада приняла законопроект № 8401 об отмене налоговых льгот для бизнеса. Данная норма вступает в силу с 1 августа 2023 г.

Опендатабот проверил и обнаружил, что 54896 украинских компаний до последнего оставались на льготном налогообложении. По сравнению с предыдущим периодом их количество сократилось на менее 2 тысяч бизнесов.

Среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 две до последнего оставались на льготном налогообложении: это ООО «Фора» и ООО «Выгодная покупка» (мультимаркет «Аврора»).

Читайте: Бизнесу и ФОПам отменили военные льготы: какие отныне правила налогообложения

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на начало мая общее количество компаний, пользовавшихся особенностями налогообложения, составляло 56 542 бизнеса. В период, когда Верховная Рада принимала закон об отмене налоговых льгот, их количество существенно не изменилось: на последний день июля Опендатабот насчитал 54 896 бизнесов.

С сегодняшнего дня, после вступления законопроекта № 8401 в действие, налоговая льгота будет прекращена, а компании и ФОП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.

Напомним

После начала полномасштабной войны в апреле 2022 г. государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда возможностью воспользовались более 185 тысяч компаний и 40 тысяч ФОП.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+45
Dmitrik7
Dmitrik7
1 августа 2023, 10:45
#
С сегодняшнего дня и дальше будут только непопулярные решения.

Но вы же не понимаете, это же во благо.

А вообще — «сумнэ».
+
+30
zevs1
zevs1
1 августа 2023, 10:52
#
Теперь точно Зелёнский может наградить Гетманцева и Железняка орденами за заслуги по ухудшению бизнес-климата в Украине.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
1 августа 2023, 11:44
#
Це що якось повліяє на Ваш бізнес, чи на бізнес-клімат в країні, ви жартуєте
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
1 августа 2023, 11:25
#
Это провал всяких минимальнейших надежд на политику экономической свободы. Коллективный гетьманцев снова всех переиграл. Этот президент всьо, несите другого.
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