За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 246 690 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
500 российских оккупантов, 5 танков и 10 БПЛА. Потери врага за 31 июля
Потери врага
- личного состава — около 246 690 человек ликвидировано,
- танков — 4216 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8205 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 4839 (+23) ед,
- РСЗО — 699 (+0) ед,
- средства ПВО — 462 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4027 (+10),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7324 (+32) ед,
- специальная техника — 718 (+3).
Источник: Минфин
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