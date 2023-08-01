Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк утвердил новый бенчмарк-ОВГЗ
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Какие ОВГЗ добавят в список
Так, с 11 августа 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228043, первое размещение которого Министерство финансов осуществило 25 июля 2023 года.
По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит и дальше избегать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.
Напомним
С 11 января 2023 года банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов.
С 11 августа 2023 года он будет включать восемь выпусков ценных бумаг, семь из которых были определены в январе-мае 2023 года. UA4000227490 и новый UA4000228043).
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