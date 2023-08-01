Нацбанк утвердил новый бенчмарк-ОВГЗ

Так, с 11 августа 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228043, первое размещение которого Министерство финансов осуществило 25 июля 2023 года.

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По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит и дальше избегать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком.

Напомним

С 11 января 2023 года банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов.

С 11 августа 2023 года он будет включать восемь выпусков ценных бумаг, семь из которых были определены в январе-мае 2023 года. UA4000227490 и новый UA4000228043).