Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна, значительно усложнившегося после выхода россии по Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Еще одна европейская страна поможет экспортировать украинское зерно
Что известно
31 июля во время визита в Украину министра иностранных дел Республики Хорватия Гордона Гирлича-Радмана с ним провел переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В результате политики договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. В настоящее время проводится работа над прокладкой эффективных маршрутов в эти порты.
«Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Напомним
Хорватия предлагает Украине свою железнодорожную инфраструктуру и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна, стало известно 19 июля.
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