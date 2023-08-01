Еще одна европейская страна поможет экспортировать украинское зерно

Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна, значительно усложнившегося после выхода россии по Черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .

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Что известно

31 июля во время визита в Украину министра иностранных дел Республики Хорватия Гордона Гирлича-Радмана с ним провел переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В результате политики договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. В настоящее время проводится работа над прокладкой эффективных маршрутов в эти порты.

«Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним

Хорватия предлагает Украине свою железнодорожную инфраструктуру и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна, стало известно 19 июля.