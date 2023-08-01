В августе начинается четвертый месяц действия базовых тарифных планов на природный газ для бытовых потребителей. На 31 июля свои годовые ценовые предложения на последний месяц лета обнародовали 12 поставщиков. Об этом пишет ГазПравда.
От 7,70 до 9,99 грн за кубометр: сколько будем платить за газ в августе
Стоимость газа
Стоимость газа по сравнению с предыдущими месяцами снова не изменится. В зависимости от компании цены на голубое топливо в августе будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.
При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 — выше.
Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.
Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно.
Полный список украинских поставщиков газа для населения и их цены
Источник: Минфин
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