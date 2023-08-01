От 7,70 до 9,99 грн за кубометр: сколько будем платить за газ в августе

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Стоимость газа

Стоимость газа по сравнению с предыдущими месяцами снова не изменится. В зависимости от компании цены на голубое топливо в августе будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 — выше.

Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно.

Полный список украинских поставщиков газа для населения и их цены