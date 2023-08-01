Нацбанк аннулировал лицензии трем финкомпаниям

Кому аннулировали лицензии

На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии в ООО «Ресурс-Финанс» и в ПО «Ломбард „Кэш“ Брила А. И. и компания».

Также на основании собственного заявления в ООО «Реалайнс Финанс» аннулирована лицензия на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

Кроме того, на основании представленных документов ООО «Ресурс-Финанс» и ПО «Ломбард „Кэш“ Брыла А. И. и компания» исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.