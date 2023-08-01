Национальный банк аннулировал лицензии трем небанковским финансовым учреждениям, еще две исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк аннулировал лицензии трем финкомпаниям
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Кому аннулировали лицензии
На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии в ООО «Ресурс-Финанс» и в ПО «Ломбард „Кэш“
Также на основании собственного заявления в ООО «Реалайнс Финанс» аннулирована лицензия на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.
Кроме того, на основании представленных документов ООО «Ресурс-Финанс» и ПО «Ломбард „Кэш“
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 июля.
Источник: Минфин
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