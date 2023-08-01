Хорватия выделила Украине 1 миллион евро на гуманитарное разминирование

«Это программа, которая начала работу в марте, чтобы поддержать малых аграриев. Тех у кого меньше 300 гектаров земли, или семьям, которые выращивают продукты для себя. Сейчас проект действует в Харьковской области, но будет расширяться на Херсонщину и Николаевщину. Благодаря ему участки аграриев обследуют, разминируют и возвращают в использование», — отметила министр.