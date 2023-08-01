Хорватия выделила 1 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине. Об этом написала в фейсбуке министр экономики Юлия Свириденко.
Хорватия выделила Украине 1 миллион евро на гуманитарное разминирование
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На что направят средства
Средства направят Всемирной продовольственной программе ООН, чтобы помочь фермерам и производителям продуктов питания возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от войны.
«Это программа, которая начала работу в марте, чтобы поддержать малых аграриев. Тех у кого меньше 300 гектаров земли, или семьям, которые выращивают продукты для себя. Сейчас проект действует в Харьковской области, но будет расширяться на Херсонщину и Николаевщину. Благодаря ему участки аграриев обследуют, разминируют и возвращают в использование», — отметила министр.
Источник: Минфин
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