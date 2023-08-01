Евро подорожал на 7 копеек. Курс НБУ

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Валютный рынок

31 июля НБУ установил официальный курс на уровне 40,25 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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