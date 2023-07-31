С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 68128 кредитов на общую сумму 219,92 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 2,4 миллиарда
Сколько выдано
За прошлую неделю в рамках Программы выдано 738 льготных кредитов на общую сумму 2,4 млрд. гривен.
За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 33306 кредитных договоров на общую сумму 130,3 млрд гривен.
Источник: Минфин
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