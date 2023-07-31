Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 2,4 миллиарда

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Сколько выдано

За прошлую неделю в рамках Программы выдано 738 льготных кредитов на общую сумму 2,4 млрд. гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 33306 кредитных договоров на общую сумму 130,3 млрд гривен.