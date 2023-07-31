К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 31 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 29 июля
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Закрытие 29 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,28/40,67
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40,36/40,76
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8/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,70 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,50, евро — 41,50−41,70 грн.
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Источник: Минфин
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