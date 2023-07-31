НоваПэй Кредит разместила уже второй выпуск облигаций

Кредитное учреждение НоваПэй Кредит , входящий в небанковскую финансовую группу NovaPay, полностью разместил второй выпуск процентных облигаций — серии B — на 100 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Детали размещения

Размещение на бирже ПФТС началось 27 июля, а 28 июля на бирже было зафиксировано соглашение о продаже всех 100 тыс. облигаций по цене 999,45 грн, что соответствует доходности 20,02% годовых.

Решение о выпуске облигаций серии B компания приняла 15 июня.

Как и в дебютном выпуске серии А, второй выпуск публичный, срок обращения — три года, номинальная процентная ставка — 20% годовых с выплатой в конце срока обращения.

20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% — физических.

Напомним

Новая Пэй Кредит 12 июня разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 100 млн грн. Облигации выпущены с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением — с 14 по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность — 20% годовых.

Кроме того, в конце июня компания приняла решение о третьем выпуске облигации — серии С — также на 100 млн грн.