В Украине дорожает топливо: как изменились цены

За месяц (30 июня-31 июля) средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 3,70 грн/л и составила 48,61 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 3,44 грн/л 47,81 грн/л, а дизельное топливо — на 4,40 грн/л, до 47,81 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.

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Как изменились цены

В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях прибавило 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали на 3 грн/л: бензин А-95 — до 46,90 грн/л, бензин А-95+ — до 48,90 грн/л, ГП — до 45,90 грн/л.

Бензин А-95 в сети UPG за месяц подорожал на 4,30 грн/л, до 49,00 грн/л, дизтопливо прибавило 2 грн/л (46,90 грн/л).

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 48 грн/л, А-95+ — до 48,50 грн/л, бензин А-92 — до 47 грн/л, дизельное топливо — до 48 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нефть», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» и другие повысили цены на топливо в пределах 1−4 грн/л.

Напомним

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» выразил мнение, что уже в августе следует ожидать, что цены на бензины в Украине могут вырасти до 60 грн/л, дизтопливо — до 55 грн/л. Причиной этому, по его словам, является отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок.