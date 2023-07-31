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31 июля 2023, 15:49 Читати українською

Американский Walmart инвестировал $1,4 миллиарда в индийского онлайн-ритейлера Flipkart

Американский ритейлер Walmart заплатил $1,4 млрд хедж-фонду Tiger Global, чтобы полностью выкупить у него акции индийского гиганта электронной коммерции Flipkart. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американский ритейлер Walmart заплатил $1,4 млрд хедж-фонду Tiger Global, чтобы полностью выкупить у него акции индийского гиганта электронной коммерции Flipkart.
Фото: rau.ua

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Детали сделки

Оценка стоимости Flipkart в рамках сделки составила $35 млрд. В 2021 году компания оценивалась примерно в $38 млрд, тогда она привлекала финансирование от группы инвесторов, включая Walmart и японскую SoftBank Group.

Эти инвестиции позволят американскому гиганту розничной торговли получить больший доступ к быстрорастущему мировому рынку электронной коммерции.

Tiger инвестировал почти $1,2 млрд в Flipkart между 2010 и 2015 годами и получил $3,5 млрд прибыли, пишет издание со ссылкой на письмо инвестора.

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Walmart получает большую часть своих доходов и доходов от своего бизнеса в США. Ритейлер в последние годы сократил международные сделки в Бразилии, Японии и Аргентине, а также продал большую часть своей доли в британской розничной сети Asda.

Напомним

В 2018 году Walmart купила 77% у Flipkart за $16 млрд. Эта сделка стала самой большой за всю историю ритейлера.

Источник: Минфин
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