В августе еще больше энергоблоков будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии снизится. Однако отключения электроэнергии у потребителей не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
В Укрэнерго прогнозируют, что август будет сложным для энергосистемы
«Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего выведения в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично из-за импорта электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями», — говорится в сообщении.
Как помочь энергосистеме
Для того чтобы помочь энергосистеме нужно бережно потреблять электроэнергию:
- охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Источник: Минфин
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