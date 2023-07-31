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31 июля 2023, 13:28 Читати українською

В Укрэнерго прогнозируют, что август будет сложным для энергосистемы

В августе еще больше энергоблоков будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии снизится. Однако отключения электроэнергии у потребителей не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В августе еще больше энергоблоков будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии снизится.

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«Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего выведения в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично из-за импорта электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями», — говорится в сообщении.

Как помочь энергосистеме

Для того чтобы помочь энергосистеме нужно бережно потреблять электроэнергию:

  • охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
  • выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
  • переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
  • выключайте свет, выходя из помещения.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kidav
Kidav
31 июля 2023, 13:42
#
С такими тарифами мы уже сами сидим на вентиляторах. а не на кондиционере!
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