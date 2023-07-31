В Укрэнерго прогнозируют, что август будет сложным для энергосистемы

В августе еще больше энергоблоков будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии снизится. Однако отключения электроэнергии у потребителей не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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«Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего выведения в ремонты некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично из-за импорта электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями», — говорится в сообщении.

Как помочь энергосистеме

Для того чтобы помочь энергосистеме нужно бережно потреблять электроэнергию: