Один из крупнейших банков Австралии — Bendigo Bank — объявил о блокировке «криптоплатежей с высоким риском» в целях защиты клиентов от мошенничества. Об этом пишет Forklog со ссылкой Cointelegraph.
Один из крупнейших банков Австралии ограничил переводы на биткоин-биржи
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указано, что аферы с инвестициями «будут маскироваться под предложение приобрести криптовалюту (например, биткоин), бизнес-проекты, пенсионные схемы, управляемые фонды и продажу или покупку акций, или имущества».
Напомним
В апреле австралийский регулятор аннулировал лицензию филиала Binance. Позднее аналогичный шаг власти предприняли в отношении локального подразделения рухнувшей криптобиржи FTX.
Источник: Минфин
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