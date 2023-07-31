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31 июля 2023, 12:13 Читати українською

Шмыгаль рассказал, на сколько Украина готова к отопительному сезону

В Украине состояние подготовки к отопительному сезону составляет 60%. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает Укринформ.

В Украине состояние подготовки к отопительному сезону составляет 60%.
Фото: ukrinform.ua

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Подготовка к отопительному сезону

«Состояние подготовки к отопительному сезону сейчас 60%», — отметил Шмыгаль.

По его словам, с мая в Украине работает штаб по подготовке к зиме, созданный правительством.

Глава правительства отметил, что в настоящее время уже отремонтированы 4 атомных энергоблока, 9 энергоблоков тепловых электростанций, 6 гидроагрегатов. К началу отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача — вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей.

«Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах — 11,7 млрд кубометров газа, это 80% от запланированных объемов. На складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн», — заверил Шмыгаль.

По его словам, с начала года в Украине отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время продолжается закупка коммунальной техники для 12 нуждающихся регионов на 50 млн грн, привлекаются средства международных партнеров.

Напомним

Отмечалось, что для восстановления, ремонта и защиты объектов энергетики Госагентство по восстановлению уже направило 10 млрд. грн.

Также Украина получила помощь США в размере $897 млн., а еще около 166 млн. евро на решение этих вопросов направил Европейский фонд энергетической поддержки Украины.

Источник: Минфин
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