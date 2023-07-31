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Производственная активность в Китае замедляется, а крупнейшие банки США теряют вкладчиков: что нужно знать утром
Фондовые индексы США завершили неделю ростом
S&P 500 прибавил 1%, высокотехнологичный Nasdaq — 2%, а индекс Dow Jones — 0,7%.
Большая часть позитивных настроений на прошлой неделе была поддержана данными по инфляции, которые указывали на ее замедление.
Благодаря этому участники рынка с 80%-й вероятностью ожидают, что ФРС не будет повышать процентные ставки на следующем заседании в сентябре.
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Опрошенные Dow Jones экономисты ожидают, что в июле сектор прибавит 200 000 рабочих мест по сравнению с 209 000 месяцем ранее.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю преимущественно ростом
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на прошлой неделе на 2,2%, японский Nikkei прибавил 1,4%, сингапурский STI увеличился на 2,6%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 3,4% и 4,4% соответственно, а южнокорейский Kospi практически не изменился.
В понедельник рынки Азии растут благодаря позитивным настроениям на фоне признаков замедления инфляции в США и в ожидании новых экономических стимулов со стороны властей Китая.
Производственная активность в Китае снижается четвертый месяц подряд
По данным Национального бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности страны в июле составил 49,3 по сравнению с 49,0 в июне, 48,8 в мае и 49,2 в апреле. Июльские данные оказались немного лучше ожиданий экономистов, опрошенных Reuters (49,2).
Производственная активность в Китае сокращается четвертый месяц подряд, в то время как непроизводственная активность замедлилась до самого низкого уровня в этом году, поскольку вторая по величине экономика мира продолжает испытывать трудности с восстановлением после отмены строгих антиковидных ограничений в стране.
Крупнейшие банки США фиксируют отток средств
По данным Yahoo Finance, во втором квартале 2023 года четыре крупнейших американских банка по размеру активов — JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — зафиксировали отток средств на депозитах на сумму $262 млрд.
Тем временем многие региональные банки, напротив, восстановили объем средств клиентов на своих счетах после потрясений в банковском секторе США, начавшихся весной этого года.
Текущую тенденцию в банковском секторе США аналитики связывают с тем, что региональные банки сейчас нуждаются во вкладах больше, чем крупнейшие игроки отрасли, поэтому первые предлагают куда более привлекательные ставки по депозитам, чем вторые.
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