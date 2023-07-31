Аналитик RoboForex: отрицательное сальдо торгового баланса Украины превысило отметку в 8 млрд долларов США

По данным Государственной службы статистики Украины, сальдо внешней торговли (разница между объемами экспорта и импорта) за период с января по май 2023 года остается отрицательным и составляет 8,98 млрд долларов США. Данный показатель вырос почти в 9 раз относительно аналогичного периода 2022 года. Это показывает, что военный конфликт весьма ощутимо снизил экспортный потенциал Украины. Хотя следует отметить, что в прошлом году в марте было зафиксировано положительное сальдо внешней торговли из-за существенного снижения объемов импорта. Масштабные удары по энергетической инфраструктуре страны лишь усугубили текущее положение дел, так как одними из основных потребителей электроэнергии являются экспортеры. Дополнительные сложности с продажами агропродукции в странах Восточной Европы могут сказаться на итогах полугодия. Перерыв или отмена в работе «зерновой сделки» скажется на показателях III квартала 2023 года. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Помесячная динамика экспорта Украины представлена на диаграмме ниже.

Экспорт Украины за январь-май 2022/2023 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины.

С начала года экспорт Украины снизился относительно аналогичного периода 2022 года на 15,6% — до 16,45 млрд долларов США. За май наша страна экспортировала продукции на сумму в 3,13 млрд долларов — рост к апрелю составил 2,9%. По отдельным группам товаров наблюдался более существенный рост. В период с января по май 2023 года экспорт зерновых увеличился на 19,6% относительно аналогичного периода 2022 года. Это стало возможно благодаря работе «зернового коридора». Нынешние проблемы в работе соглашения самым пагубным образом скажутся на внешней торговле Украины. Компенсировать эти потери увеличением объемов перевалки через дунайские порты вряд ли получится. Кроме того, они могут подвергнуться ракетным ударам. Экспорт продукции черной металлургии «обвалился» на 60,6%.

Импорт Украины за январь-май 2022/2023 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины

За январь-май этого года импорт Украины вырос к такому же периоду прошлого на 24,1% — до 25,42 млрд долларов США. Украинский импорт в мае вырос на 7,97% — до 5,05 млрд долларов. Существенно вырос импорт электромашин — на 55,90%. Всего по результатам 5-ти месяцев 2023 года общий торговый оборот составил 41,87 млрд долларов США.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 42,10. Вероятно, до конца текущего года НБУ все-таки сможет удержать стабильность на валютном рынке. Какие-либо существенные изменения возможны ближе к осени. Важными для рынка также будут итоги переговоров о возобновлении «зерновой сделки».