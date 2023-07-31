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31 июля 2023, 10:44 Читати українською

Нацбанк начал считать операции с платежными картами по-новому

Национальный банк ввел сбор новой статистической отчетности о кредитовых и дебетовых переводах в Украине, что существенно уменьшило показатели отчетности о безналичных операциях с платежными картами. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк ввел сбор новой статистической отчетности о кредитовых и дебетовых переводах в Украине, что существенно уменьшило показатели отчетности о безналичных операциях с платежными картами.
Фото: epravda.com.ua

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Тестовый период сбора новых данных начался 1 апреля 2023 г., когда предоставители платежных услуг впервые начали представлять в НБУ статистическую отчетность о кредитовых и дебетовых переводах со счетов.

Поэтому отдельные предоставители платежных услуг пересмотрели показатели ежемесячной статистической отчетности об операциях с платежными карточками, подаваемой в Национальный банк.

Как следствие, в апреле 2023 года количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составило 591 млн шт., а их сумма — 265,8 млрд грн. Это на 25,5% и 33,6% соответственно меньше, чем в марте 2023 года.

«Такие изменения ни в коем случае не свидетельствуют об уменьшении безналичных расчетов в Украине. Речь идет только о перераспределении части данных о платежных операциях, выполненных пользователями с использованием различных платежных инструментов между показателями статистической отчетности», — заявили в НБУ.

То есть часть трансакций, ранее квалифицировавшаяся как операции с электронными платежными средствами (платежные карты, как физические, так и виртуальные и токенизированные в электронных платежных кошельках), теперь квалифицируется как инициированные со счетов пользователей без использования электронных платежных средств.

Национальный банк приступит к публикации информации, полученной из новой статистической отчетности, ориентировочно в IV квартале 2023 года.

Сбор новой отчетности соответствует подходам Европейского центрального банка и других ведущих центральных банков и позволит точнее оценивать объемы операций, совершенных в Украине не только с использованием платежных карт, но и инициированных непосредственно со счетов пользователей без их использования (кредитовые и дебетовые переводы).

Это будет способствовать обеспечению эффективного оверсайта платежных инструментов в соответствии с законом «О платежных услугах». В статье 34 данного закона, введенного в действие 1 августа 2022 года, определены следующие виды платежных инструментов:

1) кредитовый трансфер (с использованием которого выполняется распоряжение плательщика на перевод средств с его счета);

2) прямой дебет (с использованием которого выполняется списание средств со счета плательщика на основании распоряжения получателя средств);

3) электронные платежные средства (преимущественно привычные нам платежные карты).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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