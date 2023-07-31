В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 490 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 246 190 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
490 российских оккупантов, 6 танков и 6 БПЛА. Потери врага за 30 июля
Потери врага
- личного состава — около 246 190 (+490) человек ликвидировано,
- танков — 4211 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 8188 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 4816 (+21) ед,
- РСЗО — 699 (+1) ед,
- средства ПВО — 460 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4017 (+6),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7292 (+17) ед,
- специальная техника — 715 (+4).
Источник: Минфин
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