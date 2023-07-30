За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 245 700 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
480 российских оккупантов, 14 танков и 4 БПЛА. Потери врага за 29 июля
Потери врага
- личного состава — около 245 700 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 4205 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 8178 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4795 (+9) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средства ПВО — 459 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4011 (+4),
- крылатые ракеты — 1347 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7275 (+28) ед,
- специальная техника — 711 (+1).
Источник: Минфин
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