Более 40 тысяч новых компаний появилось в Украине за время войны

В течение 15 месяцев с начала полномасштабного вторжения россии на территории Украины появилось около 41 тыс. новых компаний и более 300 тыс. физических лиц-предпринимателей (ФОП), сообщает Forbes.

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В издании посчитали количество компаний в Украине. Там сравнили данные до 24 февраля и обнаружили, что с начала полномасштабной войны количество ФОП выросло на 318 тыс. единиц. В то же время компаний в Украине стало больше примерно на 41 тыс.

Для сравнения Forbes приводит данные по 24 февраля 2022 года. Тогда в Украине было примерно 18 тыс. средних компаний и более 350 тыс. малых, из которых более 86% — микробизнес. Вместе они предоставляли работу более пяти миллионам украинцев. Также тогда в Украине было почти 2 млн ФОП.

Впрочем, по данным компании Deloitte, лишь 60% от зарегистрированных в то время компаний действительно работали, остальные же были созданы с целью оптимизации налогообложения.

Кроме того, исследование Saturday Team показывает, что за четыре месяца 2023 года компании заплатили в бюджет на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года.