НБУ возобновляет плановые проверки банков по финмониторингу и санкциям

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Эти проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.

Отмечается, что для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников надзорных объектов и Нацбанка в период действия военного положения регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате.

То есть без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению объекта, при возможности предоставления учреждениями удаленного доступа.

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года.