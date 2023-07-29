Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ возобновляет плановые проверки банков по финмониторингу и санкциям
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Эти проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.
Отмечается, что для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников надзорных объектов и Нацбанка в период действия военного положения регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате.
То есть без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению объекта, при возможности предоставления учреждениями удаленного доступа.
Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.
Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года.
Комментарии - 1
Проверки должны касаться в первую очередь чиновников и членов их семей которые получают и распоряжаются деньгами из бюджета.