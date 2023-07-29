За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 245 220 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
390 российских оккупантов, 1 танк и 11 артиллерийских систем. Потери врага за 28 июля
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Потери врага
- личного состава — около 245 220 (+390) человек ликвидировано,
- танков — 4191 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 8167 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4786 (+11) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средства ПВО — 458 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4007 (+0),
- крылатые ракеты — 1347 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7247 (+7) ед,
- специальная техника — 710 (+1).
Источник: Минфин
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