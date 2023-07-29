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29 июля 2023, 9:10 Читати українською

Катар выделил $100 млн гуманитарной помощи Украине

Украина получит $100 млн гуманитарной поддержки от Катара, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасим Аль Тани.

Украина получит $100 млн гуманитарной поддержки от Катара, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасим Аль Тани.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКуда направят средстваПредполагается, что $100 млн пойдут на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и других социальных и гуманитарных проектов.
Фото: телеграм-канал Дениса Шмыгаля

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Куда направят средства

Предполагается, что $100 млн пойдут на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и других социальных и гуманитарных проектов.

В ходе встречи стороны также отметили важность возобновления работы «зернового коридора» и необходимость продолжения инициативы «Grain from Ukraine».

Также была достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках Совместной межправительственной комиссии, а также о создании рабочих групп в разных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставки питьевой воды.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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29 июля 2023, 9:29
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Чем занимается правительство в этой стране?
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