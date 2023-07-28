Президент Кыргызстана разрешил разместить майнинг-ферму на ГЭС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров разрешил разместить устройства для добычи криптовалют на Камбар-Атинской ГЭС-2. Об этом он лично заявил в интервью агентству «Кабар».

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По словам президента, электростанция генерирует 120 МВт электроэнергии, из которых по назначению используется только 90 МВт.

Жапаров подчеркнул, что за 13 лет работы ГЭС остаток в виде 30 МВт электроэнергии испарялся из-за чего страна потеряла около 3,2 млрд сомов ($36,7 млн) потенциального дохода из-за неиспользованных мощностей.

Разработкой концепции и ее реализацией на ГЭС займется частный инвестор. Ее стоимость оценили в $20 млн. Сам процесс добычи автоматизируют и поставят на государственный контроль.

«Как только заработает майнинг-ферма, не будет тех самых потерь. Заработанные деньги будут уходить энергетикам или, если быть точнее, — обычному народу. Каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков. Все будет автоматизировано и под нашим контролем. Мы прежде чем начать какое-либо дело, отмеряем не семь, а семьдесят раз, а потом делаем решительные шаги. Мы сразу же откажемся от дел, наносящих ущерб государству», — заявил президент Кыргызстана.

На вопрос о тарифах для майнеров Жапаров заявил, что они работают по самым высоким ставкам — 5,04 сома за 1 кВт. Однако в теплое время года потребление электроэнергии снижается, поэтому добытчики цифровых активов могут заниматься своей деятельностью на специальных участках при более мягких условиях.