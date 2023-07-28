Курс валют на вечер 28 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 28 июля Закрытие 28 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,15/40,55 40,27/40,66 12/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,70 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,70, евро — 41,60−41,95 грн.

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